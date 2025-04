Kriegt der Reichenbacher FC noch die Kurve in der Fußball-Sachsenliga?

Coach Carlo Kästner sagt es klar: „Wir brauchen Punkte, Punkte und nochmals Punkte.“ Auf sein Team wartet am Samstag in Pirna-Copitz wohl schon die letzte Chance, sich ans rettende Ufer zu begeben.

Der Reichenbacher FC befindet sich nach sieben sieglosen Spielen in der Fußball-Sachsenliga in einer ganz schwierigen Phase. Am Samstag hat er im Auswärtsspiel beim drei Punkte besser dastehenden, aber mit einer schlechteren Trefferbilanz aufwartenden VfL Pirna-Copitz wohl schon die letzte Riesenchance, sich vorerst wieder ans rettende Ufer zu...