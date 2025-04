KSV-Pokal-der Ringer in Pausa: Kleine Mädchen kämpfen mit Jungs auf Augenhöhe

21 Vereine, unter anderem aus Berlin und Stralsund, sind bei der 33. Auflage des Traditionswettkampf an den Start gegangen. Der ASV Plauen freute sich über Rang 3 in der Teamwertung.

21 Vereine sind am vergangenen Samstag mit ihren jüngsten Nachwuchsringern nach Pausa gekommen, um an der 33. Auflage des KSV-Pokals teilzunehmen. Ausgeschrieben waren die Altersklassen U 8, U 10 und U 12, wobei bei den Jüngsten in der E-Jugend im Freistil gerungen wurde. Die älteren beiden Jahrgänge (U 10 und U 12) kämpften die Platzierungen...