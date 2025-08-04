Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
RFC-Neuzugang Manuel Strobel (am Ball) sorgte in der Schlussphase gegen den OSV für die Vorentscheidung und traf zum 3:1. Bild: Olaf Meinhardt
RFC-Neuzugang Manuel Strobel (am Ball) sorgte in der Schlussphase gegen den OSV für die Vorentscheidung und traf zum 3:1. Bild: Olaf Meinhardt
Reichenbach
Kurz vor dem Saisonstart in der Fußball-Sachsenliga: Appetit, Mut und Optimismus beim Reichenbacher FC
Von Olaf Meinhardt
Dem RFC ist sowohl im Testspiel gegen Fortuna Plauen als auch gegen den Oberlungwitzer SV ein 4:1-Sieg gelungen. Vor dem Ligastart am Sonntag gibt es jetzt noch einen spontanen Termin.

Der Reichenbacher FC schießt sich für den Meisterschaftsstart in der Landesliga ein. Einem 4:1 am Donnerstagabend beim Vizemeister der Vogtlandliga, FC Fortuna Plauen, ließ er das gleiche Resultat am Sonntag zu Hause gegen die Landesklasse-Elf des Oberlungwitzer SV folgen. Gefühlt waren es aber zwei völlig verschiedene Mannschaften, die...
24.07.2025
3 min.
Unentschieden im ersten Testspiel: Reichenbacher FC hatte gegen Wismut Gera den Siegtreffer noch auf dem Fuß
RFC-Neuzugang Chris Ben Giesel (links) lässt hier zwei Geraer stehen.
Gleich zweimal traf RFC-Zugang Manuel Strobel gegen den thüringischen Oberligaabsteiger. Trotz einiger Abstimmungsprobleme schafften es die Gäste trotzdem noch, den Ausgleich zu erzwingen.
Olaf Meinhardt
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
13:43 Uhr
1 min.
Dreifachmord im Westerwald: Was wir wissen – und was nicht
Die Suche am Fundort der Leiche ging auch am Donnerstag weiter.
Eine Familie wird getötet, der Täter flieht. Vier Monate später steht fest: Auch er ist tot. Was bisher bekannt ist.
13:42 Uhr
2 min.
Fotograf entdeckt seltenen weißen Fuchs
Das Fell des Fuchses war nicht flauschig genug für einen Polarfuchs.
Ein Naturfotograf macht eine kuriose Entdeckung in der Nähe von München. Um einen Albino-Fuchs handelt es sich bei dem Tier allerdings nicht.
06.08.2025
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
27.07.2025
2 min.
Reichenbacher FC siegt gegen Lichtenstein: Wieso der Coach den Gegner trotzdem sehr lobte
RFC-Neuzugang Chris Ben Giesel (links), hier gegen Gera, brillierte gegen Lichtenstein mit einem Doppelschlag.
Spannung bis zur Schlussphase: Der RFC bezwang den SSV mit 2:0 (0:0). Neuzugang Chris Ben Giesel brilliert mit zwei späten Toren.
Olaf Meinhardt
Mehr Artikel