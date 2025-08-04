Kurz vor dem Saisonstart in der Fußball-Sachsenliga: Appetit, Mut und Optimismus beim Reichenbacher FC

Dem RFC ist sowohl im Testspiel gegen Fortuna Plauen als auch gegen den Oberlungwitzer SV ein 4:1-Sieg gelungen. Vor dem Ligastart am Sonntag gibt es jetzt noch einen spontanen Termin.

Der Reichenbacher FC schießt sich für den Meisterschaftsstart in der Landesliga ein. Einem 4:1 am Donnerstagabend beim Vizemeister der Vogtlandliga, FC Fortuna Plauen, ließ er das gleiche Resultat am Sonntag zu Hause gegen die Landesklasse-Elf des Oberlungwitzer SV folgen. Gefühlt waren es aber zwei völlig verschiedene Mannschaften, die... Der Reichenbacher FC schießt sich für den Meisterschaftsstart in der Landesliga ein. Einem 4:1 am Donnerstagabend beim Vizemeister der Vogtlandliga, FC Fortuna Plauen, ließ er das gleiche Resultat am Sonntag zu Hause gegen die Landesklasse-Elf des Oberlungwitzer SV folgen. Gefühlt waren es aber zwei völlig verschiedene Mannschaften, die...