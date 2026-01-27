Landesjugendspiele in Klingenthal und Erlbach: „Die Zeremonie ist wie bei Olympischen Spielen“

Rund 1000 Aktive zwischen sechs und 15 Jahren haben unter dem Motto „Zeig dein Sporttalent“ mitgemacht. Die Wettkämpfe wurden schon zum 17. Mal ausgetragen.

Als am Freitagabend im Waldpark Grünheide die Eröffnungsfeier der Landesjugendspiele in den Wintersportarten stieg, war das für viele junge Sportler der Gänsehaut-Moment des Wochenendes. „Es ist schon emotional“, gesteht Steffen Richter, Geschäftsführer des Landessportbundes im Bereich Sportentwicklung/Jugend. „Die Zeremonie ist wie... Als am Freitagabend im Waldpark Grünheide die Eröffnungsfeier der Landesjugendspiele in den Wintersportarten stieg, war das für viele junge Sportler der Gänsehaut-Moment des Wochenendes. „Es ist schon emotional“, gesteht Steffen Richter, Geschäftsführer des Landessportbundes im Bereich Sportentwicklung/Jugend. „Die Zeremonie ist wie...