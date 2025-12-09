Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Black Maniacs (gemischtes Junior-Team, Level 3) haben bei der Landesmeisterschaft in Riesa den 1. Platz in ihrer Kategorie belegt. Am 31. Januar 2026 geht es für sie an gleicher Stelle bei der Regionalmeisterschaft weiter.
Die Black Maniacs (gemischtes Junior-Team, Level 3) haben bei der Landesmeisterschaft in Riesa den 1. Platz in ihrer Kategorie belegt. Am 31. Januar 2026 geht es für sie an gleicher Stelle bei der Regionalmeisterschaft weiter. Bild: Cheermania Auerbach
Die Black Maniacs (gemischtes Junior-Team, Level 3) haben bei der Landesmeisterschaft in Riesa den 1. Platz in ihrer Kategorie belegt. Am 31. Januar 2026 geht es für sie an gleicher Stelle bei der Regionalmeisterschaft weiter.
Die Black Maniacs (gemischtes Junior-Team, Level 3) haben bei der Landesmeisterschaft in Riesa den 1. Platz in ihrer Kategorie belegt. Am 31. Januar 2026 geht es für sie an gleicher Stelle bei der Regionalmeisterschaft weiter. Bild: Cheermania Auerbach
Auerbach
Landesmeisterschaft: Saisonauftakt mit Licht und Schatten für Cheerleader aus Auerbach
Von Laura-Louis Freimann
Acht CMA-Teams haben sich am Samstag in Riesa auf die Wettkampfmatten begeben. Dabei sprangen sieben Podestplätze heraus – wobei ein Team außer Wertung antrat. Zufrieden sind aber trotzdem nicht alle heimgefahren.

Schleifchen ins Haar, das schönste Lächeln aufgesetzt und raus auf die Wettkampfmatte! 162 Auerbacher Cheerleader, zwölf Betreuer, 20 Coaches und sagenhafte 350 Fans haben die Landesmeisterschaften am Samstag in Riesa wieder zu einem ganz besonderen Saisonauftakt gemacht. Cheermania schickte acht Teams ins Rennen. Sieben davon landeten am Ende...
