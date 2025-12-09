Landesmeisterschaft: Saisonauftakt mit Licht und Schatten für Cheerleader aus Auerbach

Auerbach
Acht CMA-Teams haben sich am Samstag in Riesa auf die Wettkampfmatten begeben. Dabei sprangen sieben Podestplätze heraus – wobei ein Team außer Wertung antrat. Zufrieden sind aber trotzdem nicht alle heimgefahren.
Schleifchen ins Haar, das schönste Lächeln aufgesetzt und raus auf die Wettkampfmatte! 162 Auerbacher Cheerleader, zwölf Betreuer, 20 Coaches und sagenhafte 350 Fans haben die Landesmeisterschaften am Samstag in Riesa wieder zu einem ganz besonderen Saisonauftakt gemacht. Cheermania schickte acht Teams ins Rennen. Sieben davon landeten am Ende...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.