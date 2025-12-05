Letztes Spiel des Jahres: Reichenbacher FC muss zum FV Dresden Laubegast

Die Landeshauptstädter sind derzeit in Topform, gewannen fünfmal in Serie. Gelingt der ersatzgeschwächten Kästner-Elf ein letzter Erfolg im Jahr 2025 in der Fußball-Sachsenliga?

Mit der zweiten Niederlage nach zuvor drei Siegen geht es für den Reichenbacher FC zum Jahresabschluss in der Sachsenliga nach Dresden Laubegast. Das 1:2 gegen Dynamos Zweite hätte laut Carlo Kästner auch remis enden können – es fehlte nur eben das eine Tor. Dennoch blicken die Vogtländer auf ihre beste Hinrunde seit dem Wiederaufstieg: 28...