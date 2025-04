Markneukirchner Nachwuchsringer überzeugt in Pausa

Rafael Schwanbeck holte sich beim 33. KSV-Pokal mit fünf Siegfen nicht nur die Goldmedaille, sondern auch den Pokal „Bester Techniker“.

Mit drei jungen Ringern ist der AV Germania Markneukirchen beim 33. KSV-Pokal in Pausa an den Start gegangen. Für Rudi Böhm (E-Jugend), der als Einziger im gewohnten Freistil kämpfen konnte, war es das erste Turnier überhaupt. Nach Sieg und Niederlage freute er sich über die Silbermedaille. In der Klasse bis 30 kg startete Mika Puggel, der in...