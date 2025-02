Mehr geht in der Halle nicht: Reichenbacherinnen haben die Chance zur Titelverteidigung in der Tennis-Oberliga

Die Frauen des VTC triumphieren in der höchsten Spielklasse des Winters mit 10:2 gegen den TC Bad Weißer Hirsch Dresden. Der Titel ist zum Greifen nah, allerdings kommt das schwerste Duell noch.

Die Frauenmannschaft des VTC Reichenbach spielt noch immer eine goldene Hallensaison in der Tennis-Oberliga. Am Samstag gelang ihr in Crimmitschau ein 10:2-Erfolg gegen den Tabellendritten TC Bad Weißer Hirsch Dresden. Jasmin Fleischer, Mia Ruppert, Julia Fenk und Julia Glöckner konnten sich alle in ihren Einzelspielen durchsetzen. Spannend...