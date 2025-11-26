Tennisspielerin aus dem Vogtland schlägt bei erstem ITF-Turnier auf – nächstes Jahr sollen weitere Folgen

Reichenbach
Mia Ruppert (15) vom VTC Reichenbach überzeugte beim Wettkampf in Wulkenzin mit einem Auftaktsieg. Trotz einer Niederlage in der zweiten Runde bleibt ihr Weg spannend.
Tennisspielerin Mia Ruppert vom VTC Reichenbach hat am Montag zum ersten Mal an der Qualifikation eines Junioren-Weltranglistenturniers (U18) der Internationalen Tennis Föderation (ITF) teilgenommen. Beim Turnier in Wulkenzin (Mecklenburg-Vorpommern) gewann die 15-Jährige ihr Auftaktmatch gegen die Schwedin Athena Gunnarsson souverän mit 6:3,...
