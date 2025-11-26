Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mia Ruppert vom VTC Reichenbach hat zum ersten Mal an der Qualifikation eines Junioren-Weltranglistenturniers (U18) der Internationalen Tennis Föderation teilgenommen.
Mia Ruppert vom VTC Reichenbach hat zum ersten Mal an der Qualifikation eines Junioren-Weltranglistenturniers (U18) der Internationalen Tennis Föderation teilgenommen. Bild: Sascha Ruppert
Mia Ruppert vom VTC Reichenbach hat zum ersten Mal an der Qualifikation eines Junioren-Weltranglistenturniers (U18) der Internationalen Tennis Föderation teilgenommen.
Mia Ruppert vom VTC Reichenbach hat zum ersten Mal an der Qualifikation eines Junioren-Weltranglistenturniers (U18) der Internationalen Tennis Föderation teilgenommen. Bild: Sascha Ruppert
Reichenbach
Tennisspielerin aus dem Vogtland schlägt bei erstem ITF-Turnier auf – nächstes Jahr sollen weitere Folgen
Von Laura-Louis Freimann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mia Ruppert (15) vom VTC Reichenbach überzeugte beim Wettkampf in Wulkenzin mit einem Auftaktsieg. Trotz einer Niederlage in der zweiten Runde bleibt ihr Weg spannend.

Tennisspielerin Mia Ruppert vom VTC Reichenbach hat am Montag zum ersten Mal an der Qualifikation eines Junioren-Weltranglistenturniers (U18) der Internationalen Tennis Föderation (ITF) teilgenommen. Beim Turnier in Wulkenzin (Mecklenburg-Vorpommern) gewann die 15-Jährige ihr Auftaktmatch gegen die Schwedin Athena Gunnarsson souverän mit 6:3,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
12:44 Uhr
3 min.
AfD-Debatte: Rossmann verlässt Familienunternehmer-Verband
Rossmann kündigt die Mitgliedschaft im Verband.
Der Verband der Familienunternehmer öffnet sich für Gespräche mit der AfD. Einige Mitgliedsunternehmen äußern deutliche Kritik. Rossmann zieht Konsequenzen.
11.11.2025
4 min.
Über 1000 Karten sind schon weg: Das Wichtigste zum Sachsenpokal-Achtelfinalspiel Reichenbacher FC gegen Chemnitzer FC vorab
Für das Sachsenpokal-Achtelfinale zwischen dem Reichenbacher FC und dem Chemnitzer FC am Sonntag im Stadion am Wasserturm sind bereits über tausend Karten verkauft worden.
Der RFC fiebert dem Highlight-Spiel gegen den Chemnitzer FC am Sonntag entgegen. In der Sachsenliga läuft es derweil hervorragend für Carlo Kästners Team. Sollte sich der Rekordpokalsieger also in Acht nehmen?
Laura-Louis Freimann
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
12:39 Uhr
2 min.
Türkischer Journalist zu mehrjähriger Haft verurteilt
Journalisten stehen in der Türkei unter Druck. (Archivbild)
Schon seit fünf Monaten sitzt der bekannte Journalist Fatih Altayli in Untersuchungshaft. Nun wird er wegen Bedrohung von Präsident Erdogan verurteilt. Grund ist ein YouTube-Programm.
25.11.2025
3 min.
VSV Eintracht Reichenbach: Starker Start in die Volleyball-Sachsenliga mit zehn Punkten aus vier Spielen
Nach einigen Startschwierigkeiten durfte der VSV Eintracht Reichenbach in der Volleyball-Sachsenliga auch am Samstag beim VC Zschopau II jubeln.
Auch wenn beim VC Zschopau II am Samstag nicht alles glatt gelaufen ist, haben die Vogtländer mit 3:1 gewonnen. Was es nun abzustellen gilt.
Laura-Louis Freimann
Mehr Artikel