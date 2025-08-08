„Meine persönliche Bilanz spielt dabei keine Rolle“: Was Plauens Coach Sedat Gören vor dem Heimspiel gegen den VfB Empor Glauchau sagt

Der Fußballtrainer kann im ersten Oberliga-Pflichtspiel vor heimischem Publikum personell aus dem Vollen schöpfen. Doch im VFC-Kader gab es noch ein paar Bewegungen.

Viele Brocken seien der Mannschaft vom Herzen gefallen, sagte Doppeltorschütze Tyron Profis nach dem 2:0-Auftaktsieg des VFC Plauen in der Fußball-Oberliga beim 1. FC Lok Stendal. Auch Chefcoach Sedat Gören freute sich sehr. Im Blick dabei vor allem das Saisonziel direkter Wiederaufstieg – und nicht die Tatsache, dass das 2:0 sein erster... Viele Brocken seien der Mannschaft vom Herzen gefallen, sagte Doppeltorschütze Tyron Profis nach dem 2:0-Auftaktsieg des VFC Plauen in der Fußball-Oberliga beim 1. FC Lok Stendal. Auch Chefcoach Sedat Gören freute sich sehr. Im Blick dabei vor allem das Saisonziel direkter Wiederaufstieg – und nicht die Tatsache, dass das 2:0 sein erster...