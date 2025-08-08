Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Vogtland
  • |

  • „Meine persönliche Bilanz spielt dabei keine Rolle“: Was Plauens Coach Sedat Gören vor dem Heimspiel gegen den VfB Empor Glauchau sagt

„Da gehts lang!“, sagt VFC-Trainer Sedat Gören.
„Da gehts lang!“, sagt VFC-Trainer Sedat Gören. Bild: Oliver Orgs
„Da gehts lang!“, sagt VFC-Trainer Sedat Gören.
„Da gehts lang!“, sagt VFC-Trainer Sedat Gören. Bild: Oliver Orgs
Plauen
„Meine persönliche Bilanz spielt dabei keine Rolle“: Was Plauens Coach Sedat Gören vor dem Heimspiel gegen den VfB Empor Glauchau sagt
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Fußballtrainer kann im ersten Oberliga-Pflichtspiel vor heimischem Publikum personell aus dem Vollen schöpfen. Doch im VFC-Kader gab es noch ein paar Bewegungen.

Viele Brocken seien der Mannschaft vom Herzen gefallen, sagte Doppeltorschütze Tyron Profis nach dem 2:0-Auftaktsieg des VFC Plauen in der Fußball-Oberliga beim 1. FC Lok Stendal. Auch Chefcoach Sedat Gören freute sich sehr. Im Blick dabei vor allem das Saisonziel direkter Wiederaufstieg – und nicht die Tatsache, dass das 2:0 sein erster...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:00 Uhr
3 min.
Deutlich mehr junge Frauen wegen Essstörung im Krankenhaus
Essstörungen sind eine ernste Krankheit, teilweise müssen Patientinnen und Patienten im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild)
2023 mussten im Vergleich zu 2003 doppelt so viele junge Patientinnen wegen Magersucht oder Bulimie in eine Klinik. Experten nennen die Kontaktbeschränkungen während der Pandemie als Ursache.
15:00 Uhr
2 min.
Trumpf stellt Technologie für Rüstungsindustrie bereit
Trumpf: Entscheidung zu defensiven Verteidigungslösungen gefallen. (Archivbild)
Lange wurde um eine Entscheidung gerungen: Nun gibt der Laserspezialist Trumpf bekannt, seine Technologien künftig auch der Rüstungsindustrie zur Verfügung zu stellen - unter einer Voraussetzung.
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
18:32 Uhr
5 min.
Fußball-Oberliga: Ausgerechnet Werrmann – Reaktionen und Geschichten zum 1:0-Sieg des VfB Empor Glauchau beim VFC Plauen
Gegen seinen Ex-Verein, dem er immer noch sehr dankbar ist, erzielte Luis Werrmann für den VfB Empor den Siegtreffer.
Der Aufsteiger aus der Sachsenliga hat am Sonntag beim Regionalliga-Absteiger die Punkte aus dem Vogtlandstadion entführt. Vor 1000 Zuschauern fand der VFC-Kapitän klare Worte nach der Niederlage.
Torsten Ewers
10.08.2025
5 min.
Fußball-Oberliga: VfB-Empor-Coach Nico Quade blickt vor der Partie gegen seinen Ex-Klub VFC Plauen nach vorn und nicht zurück
Auf den VfB Empor Glauchau und Cheftrainer Nico Quade wartet am Sonntag in der Fußball-Oberliga die nächste schwere Aufgabe.
Im zweiten Saisonspiel tritt der Aufsteiger aus Glauchau am Sonntag beim Regionalliga-Absteiger aus dem Vogtland an. Personell gibt es trotz Ausfällen auch positive Nachrichten.
Torsten Ewers
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel