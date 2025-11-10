Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
TSV-Toptorjäger Felix Bechler (mit Ball) wurde immer wieder hart bedrängt, verletzte sich schwer.
TSV-Toptorjäger Felix Bechler (mit Ball) wurde immer wieder hart bedrängt, verletzte sich schwer. Bild: Bernd Genßen
TSV-Toptorjäger Felix Bechler (mit Ball) wurde immer wieder hart bedrängt, verletzte sich schwer.
TSV-Toptorjäger Felix Bechler (mit Ball) wurde immer wieder hart bedrängt, verletzte sich schwer. Bild: Bernd Genßen
Oberes Vogtland
Mieses Wochenende für TSV Oelsnitz: Niederlage gegen das Schlusslicht und der Top-Torjäger verletzt sich schwer
Von Felix Schmidt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Regionsoberliga der Handball-Männer vergeigten die Vogtländer ihr Heimspiel in Plauen gegen Union Chemnitz II mit 26:27 (11:15). Damit ist man nun Neunter unter zwölf Mannschaften.

Es war ein Sonntag zum Vergessen für die Handballmänner des TSV Oelsnitz in der Regionsoberliga: Gegen das bisherige Schlusslicht Union Chemnitz II musste man im Heimspiel in Plauen eine 26:27-Niederlage hinnehmen, was Platz 9 bedeutet. Doch noch schwerer wiegt die schwere Verletzung vom TSV-Toptorjäger Felix Bechler, der nun für mehrere...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
3 min.
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen feiert Auswärtssieg bei Spitzenteam
Symbolbild.
Erstmals hat der HC Einheit Plauen beim HSV Bad Blankenburg etwas Zählbares eingefahren und konnte so die Serie von fünf verlorenen Spielen stoppen.
Florian Wißgott
11.11.2025
2 min.
DEB sorgt sich um Olympia-Halle und Wege in Mailand
Banger Blick nach Mailand: Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis
Sportchef Künast reist vor den Winterspielen noch einmal mit Bundestrainer Kreis nach Mailand. Dort geht es vor allem um den Zustand der kleineren Eishockey-Halle.
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
30.09.2025
2 min.
Handball: Oelsnitzer Männer landen dank starkem Keeper den ersten Heimsieg
Der Oelsnitzer Felix Schmidt (rechts) erzielt hier einen seiner vier Treffer.
In der Regionsoberliga haben die Vogtländer am Sonntag in Plauen die HSG Sachsenring aus Hohenstein-Ernstthal mit 23:16 (11:7) bezwungen. Nun sind sie Sechster.
Felix Schmidt
03.11.2025
2 min.
Handballer des TSV Oelsnitz: Wieder mal nix zu holen in Mittweida
Symbolfoto: Pixabay
In der Regionsoberliga haben die Vogtländer bei Fortschritt Mittweida 25:33 (12:18) verloren. Schuld war aber nicht nur das Haftmittelverbot.
Felix Schmidt
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
Mehr Artikel