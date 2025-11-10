Mieses Wochenende für TSV Oelsnitz: Niederlage gegen das Schlusslicht und der Top-Torjäger verletzt sich schwer

In der Regionsoberliga der Handball-Männer vergeigten die Vogtländer ihr Heimspiel in Plauen gegen Union Chemnitz II mit 26:27 (11:15). Damit ist man nun Neunter unter zwölf Mannschaften.

