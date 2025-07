Auerbach 14.07.2025

Mit Herz am Ball: Benefizturnier am 19. Juli bringt in Schreiersgrün Menschen zusammen

Ein Tag zum Lachen, Mitfiebern, Zusammenhalten – und zum Gutes tun. Wie die Besucher mit kleinen Gesten Großes für das Kinderhospiz in Auerbach tun können. Am 19. Juli verwandelt sich der Sportplatz des SV Fronberg Schreiersgrün in einen Ort der Begegnung, des Sports und der Solidarität. Anlass ist ein Benefizturnier, das von Ilka Hofmann, Friseurmeisterin und Inhaberin des Salons HAARlekin, initiiert wurde. Das familiengeführte Unternehmen feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen – ein...