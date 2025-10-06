Mit Klasse-Defensivleistung: Merkur Oelsnitz kämpft Tabellendritten nieder

Oberes Vogtland
In der Fußball-Sachsenklasse haben die Sperken am Sonntag einen 2:1-Heimsieg gegen Landesliga-Absteiger FSV Motor Marienberg gefeiert. Kurios: Ein Oelsnitzer sah die Ampelkarte, obwohl er gar nicht mitspielte.
Was für eine Antwort auf die 0:5-Pleite eine Woche zuvor in Oberlungwitz: Mit einer tollen kämpferischen Leistung und hervorragender Defensivarbeit hat Merkur Oelsnitz am Sonntag den vorherigen Tabellendritten FSV Motor Marienberg mit 2:1 niedergekämpft und rückt auf Platz 7 vor. Die Platzherren ließen in der gesamten Spielzeit nur einen...
