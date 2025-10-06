Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Bild mit Symbolcharakter: Auf verlorenem Posten kämpft hier Marienbergs Rick Bauer (gelbes Trikot) gegen die Oelsnitzer Abwehrwand mit Philipp Wilson, Dominic Oehm und Ardijon Gashi. Bild: Bernd Genßen
Ein Bild mit Symbolcharakter: Auf verlorenem Posten kämpft hier Marienbergs Rick Bauer (gelbes Trikot) gegen die Oelsnitzer Abwehrwand mit Philipp Wilson, Dominic Oehm und Ardijon Gashi. Bild: Bernd Genßen
Oberes Vogtland
Mit Klasse-Defensivleistung: Merkur Oelsnitz kämpft Tabellendritten nieder
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Fußball-Sachsenklasse haben die Sperken am Sonntag einen 2:1-Heimsieg gegen Landesliga-Absteiger FSV Motor Marienberg gefeiert. Kurios: Ein Oelsnitzer sah die Ampelkarte, obwohl er gar nicht mitspielte.

Was für eine Antwort auf die 0:5-Pleite eine Woche zuvor in Oberlungwitz: Mit einer tollen kämpferischen Leistung und hervorragender Defensivarbeit hat Merkur Oelsnitz am Sonntag den vorherigen Tabellendritten FSV Motor Marienberg mit 2:1 niedergekämpft und rückt auf Platz 7 vor. Die Platzherren ließen in der gesamten Spielzeit nur einen...
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
11:30 Uhr
4 min.
Schlammschlacht vor dem Vergnügen: Gersdorf bereitet seine Kirmes vor
Riesenrad-Inhaberin Antje Bretschneider baut ihre „Russische Schaukel“bei straffem Nieselregen auf. Trotzdem schaut sie optimistisch aufs Wochenende.
Seit Montag bauen Schausteller in Gersdorf ihre Stände auf – trotz Regen und matschigem Platz. Kann die Kirmes unter solchen Bedingungen ein Erfolg werden?
Cristina Zehrfeld
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
11:24 Uhr
3 min.
Schlafend, wandernd, offline: Nobel-Geehrte kaum erreichbar
Nobelpreisträgerin Brunkow wird in den USA mitten in der Nacht von Fotografen zuhause überrascht.
Droht etwa ein Grizzlybär? Einige Nobelpreis-Geehrte erfuhren unter seltsamen Umständen von der Ehrung – oder auch erst mal gar nicht.
05.10.2025
2 min.
Fußball-Sachsenklasse: VfB Schöneck gewinnt das Spitzenspiel – Merkur Oelsnitz besiegt den Tabellendritten
Freude beim VfB Schöneck über den 3:1-Sieg im Spitzenspiel gegen Oberlungwitz.
Die beiden obervogtländischen Vertreter bejubelten am Sonntag drei Punkte. Der BSV Irfersgrün nahm immerhin noch einen Zähler mit, der SC Syrau blieb ohne Zählbares. Die beiden Letztgenannten stehen auf einem Abstiegsplatz.
Thomas Gräf
28.09.2025
2 min.
Klares Ding in der Fußball-Sachsenklasse: Merkur Oelsnitz chancenlos in Oberlungwitz
Wieder hat der SV Merkur Oelsnitz in der Fußball-Sachsenklasse hoch gegen Oberlungwitz verloren. Zuletzt hieß es 1:7, diesmal 0:5.
Die Obervogtländer erleben beim OSV ein bitteres Déjà-vu. Trotz Chancen bleibt der Torerfolg aus. Am Ende heißt es 0:5 (0:4).
Steffen Windisch
Mehr Artikel