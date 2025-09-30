Mountainbike-Wiesenslalom in Schöneck: Für gute Zeiten kräftig in die Pedale getreten

Nachdem Anfang August erstmals ein solches Rennen im dortigen Bikepark ausgerichtet wurde, stieg am Samstag bereits die zweite Auflage. Wieso der Skiclub Schöneck diesen Wettkampf im Sommer mit organisierte und extra ein neuer Parcours gesteckt wurde.

Wenn die beiden Trainer des Skiclubs Schöneck nicht auf Skiern stehen, dann sind Louis Weglarz und Felix Wohlrab leidenschaftliche Mountainbiker. „Wir sind engagierte Fahrradfahrer und deshalb wollten wir mal in Zusammenarbeit mit dem Bikepark so einen Wiesenslalom für Mountainbiker organisieren", verrät Wohlrab. „Der Kurs war ziemlich...