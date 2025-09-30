Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nena Schrader vom Verein Vogtland Bike auf der Strecke.
Nena Schrader vom Verein Vogtland Bike auf der Strecke. Bild: Johannes Schmidt
Nena Schrader vom Verein Vogtland Bike auf der Strecke.
Nena Schrader vom Verein Vogtland Bike auf der Strecke. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Mountainbike-Wiesenslalom in Schöneck: Für gute Zeiten kräftig in die Pedale getreten
Von Florian Wißgott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nachdem Anfang August erstmals ein solches Rennen im dortigen Bikepark ausgerichtet wurde, stieg am Samstag bereits die zweite Auflage. Wieso der Skiclub Schöneck diesen Wettkampf im Sommer mit organisierte und extra ein neuer Parcours gesteckt wurde.

Wenn die beiden Trainer des Skiclubs Schöneck nicht auf Skiern stehen, dann sind Louis Weglarz und Felix Wohlrab leidenschaftliche Mountainbiker. „Wir sind engagierte Fahrradfahrer und deshalb wollten wir mal in Zusammenarbeit mit dem Bikepark so einen Wiesenslalom für Mountainbiker organisieren“, verrät Wohlrab. „Der Kurs war ziemlich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
19.08.2025
3 min.
4. Erlbacher Mountainbike-Riesenslalom: Neuseeländer auf Heimaturlaub gewinnt
Patrick Donath vom MTB Reichenbach siegte in Erlbach.
Der gebürtige Vogtländer Patrick Donath vom MTB Reichenbach war am Samstag unter den 33 Startern des vierten Mountainbike-Riesenslaloms am Kegelberg am schnellsten. Was den Sieger begeisterte und welchen Wunsch er mit den Veranstaltern des WSV Erlbach gemeinsam hat.
Florian Wißgott
21.09.2025
4 min.
Erstes Spiel, erstes Tor, erster Dreier: Zugang des VfB Schöneck kam, sah und siegte
Bei seinem Einstand für den VfB Schöneck bewies Zugang Danny Wild gegen Mülsen eines: Er hat es auch nach drei Jahren Pause immer noch drauf. Eine Minute nach seiner Einwechslung erzielte er den Treffer zum 3:0-Endstand.
Den 3:0-Endstand für die Obervogtländer gegen den SV Blau-Gelb Mülsen besorgte am Samstag der ehemalige Regionalligaspieler Danny Wild. Wieso der Spitzenreiter der Fußball-Sachsenklasse weitere hochklassige Erfahrung verpflichtete.
Florian Wißgott
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel