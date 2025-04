Mühltroffer SV lädt zum 40. Osterturnier im Tischtennis

Wer holt die Eier aus dem Nest? Pokalverteidiger SC Syrau ist erneut scharf auf den Pott, aber die Konkurrenz kann sich sehen lassen.

Bereits zum 40. Mal wird am Samstag das Tischtennis-Osterturnier für Zweierteams beim Mühltroffer SV ausgetragen. Der Vorjahressieger SC Syrau will den Pokal verteidigen, erhalten aber beispielsweise durch den TTV Plauen Mitte, den ESV Lok Erfurt oder den „Falken“ aus dem tschechischen Marienbad starke Konkurrenz. Um 8.30 Uhr geht es am...