Mylauer Eisschnellläuferin holt 50 Jahre nach ihrem Olympiastart in Innsbruck an gleicher Stelle eine Medaille

1976 erlebte Ute Zillmann mit der Teilnahme an den Winterspielen ihren größten sportlichen Erfolg. Bis heute ist sie den langen Kufen treu geblieben – und sammelt immer wieder Edelmetall.

Es ist ein Zufall und trotzdem nicht weniger besonders für Ute Zillmann. Vor kurzem holte sich die Eisschnellläuferin des TSV Vorwärts Mylau bei den diesjährigen Masters Sprint Games in Innsbruck den Gesamtsieg – und das ausgerechnet auf der Bahn, wo die Vogtländerin vor genau 50 Jahren bei den Olympischen Winterspielen startete. Unter...