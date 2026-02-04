MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ute Zillmann in Innsbruck.
Ute Zillmann in Innsbruck. Bild: privat
Ute Zillmann in Innsbruck.
Ute Zillmann in Innsbruck. Bild: privat
Reichenbach
Mylauer Eisschnellläuferin holt 50 Jahre nach ihrem Olympiastart in Innsbruck an gleicher Stelle eine Medaille
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

1976 erlebte Ute Zillmann mit der Teilnahme an den Winterspielen ihren größten sportlichen Erfolg. Bis heute ist sie den langen Kufen treu geblieben – und sammelt immer wieder Edelmetall.

Es ist ein Zufall und trotzdem nicht weniger besonders für Ute Zillmann. Vor kurzem holte sich die Eisschnellläuferin des TSV Vorwärts Mylau bei den diesjährigen Masters Sprint Games in Innsbruck den Gesamtsieg – und das ausgerechnet auf der Bahn, wo die Vogtländerin vor genau 50 Jahren bei den Olympischen Winterspielen startete. Unter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.01.2026
1 min.
Eisschnelllauf: Mylauer Talent dominiert beim Deutschlandpokal
Helene Brückner lieferte in Berlin einen nahezu perfekten Wettkampf ab.
Helene Brückner drückte am Wochenende einem Wettkampf in Berlin ihren Stempel auf. Warum ihr ein Start aber verwehrt bleibt.
Steffi Seifert
28.01.2026
4 min.
Eisschnellläuferin Lea Sophie Scholz bringt einen kleinen vogtländischen Verein auf die große Olympiabühne
Wie hier beim Weltcup am vergangenen Wochenende in Inzell gehört ihr rotes Stirnband vom TSV Vorwärts Mylau für Eisschnellläuferin Lea Sophie Scholz auf dem Eis immer dazu.
Zwölf Jahre nach Denise Roth ist der TSV Vorwärts wieder bei den Winterspielen vertreten. Wann es für die Mitglieder in der Heimat gilt, die Daumen zu drücken.
Anika Zimny
03.02.2026
4 min.
Neues Vier-Sterne-Hotel im Erzgebirge: Wolkensteins Bürgermeister sieht Tourismus auf Erfolgskurs
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing freut sich auf die Neueröffnung des Pawlow-Hotels in Warmbad.
In Warmbad entsteht ein neues Vier-Sterne-Hotel. Zudem wird im Wolkensteiner Ortsteil die Therme erweitert. Bürgermeister Wolfram Liebing über touristische Leuchttürme in Zeiten klammer Kassen.
Georg Müller
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
17:43 Uhr
2 min.
EU-Politiker: Orban instrumentalisiert Prozess gegen Maja T.
Der deutsche EU-Politiker Martin Schirdewan verfolgte das Verfahren gegen Maja T. in Ungarn vor Ort mit.
Das Urteil gegen Maja T. sorgt für Kritik: Deutsche EU-Politiker werfen der ungarischen Regierung vor, mit dem Prozess gezielt Stimmung zu machen.
17:40 Uhr
4 min.
Draisaitl und Schmid Fahnenträger bei Eröffnungsfeier
Eishockey-Superstar Leon Draisaitl war schon Deutschlands Sportler des Jahres. (Archivbild)
Die Wahl ist gefallen: Leon Draisaitl und Katharina Schmid tragen bei der Olympia-Eröffnung die deutsche Fahne. Bei der Abstimmung gab es eine Rekordbeteiligung für Winterspiele.
Mehr Artikel