Mylauer Kufenflitzer können es auch auf Rollen

Die Eisschnelllauf-Abteilung des TSV Vorwärts hat sich über rund 70 Starter beim traditionellen Rollwettkampf gefreut. Die kamen teilweise von weit her.

Einmal im Jahr laden die Mylauer Eisschnellläufer zum Rollwettkampf nach Mylau ein. 70 junge Sportler, darunter 50 Mädchen, aus Dresden, Chemnitz, Crimmitschau und Mylau brachten am vergangenen Samstag die Mylauer Rollbahn zum Glühen. Ein kurz einsetzender Regenschauer drohte die Veranstaltung zu kippen, doch nach einer 15-minütigen Pause... Einmal im Jahr laden die Mylauer Eisschnellläufer zum Rollwettkampf nach Mylau ein. 70 junge Sportler, darunter 50 Mädchen, aus Dresden, Chemnitz, Crimmitschau und Mylau brachten am vergangenen Samstag die Mylauer Rollbahn zum Glühen. Ein kurz einsetzender Regenschauer drohte die Veranstaltung zu kippen, doch nach einer 15-minütigen Pause...