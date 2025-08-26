Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gute Eisschnellläufer werden (auch) im Sommer gemacht.
Gute Eisschnellläufer werden (auch) im Sommer gemacht. Bild: Lutz Eisold
Reichenbach
Mylauer Kufenflitzer können es auch auf Rollen
Von Steffi Seifert
Die Eisschnelllauf-Abteilung des TSV Vorwärts hat sich über rund 70 Starter beim traditionellen Rollwettkampf gefreut. Die kamen teilweise von weit her.

Einmal im Jahr laden die Mylauer Eisschnellläufer zum Rollwettkampf nach Mylau ein. 70 junge Sportler, darunter 50 Mädchen, aus Dresden, Chemnitz, Crimmitschau und Mylau brachten am vergangenen Samstag die Mylauer Rollbahn zum Glühen. Ein kurz einsetzender Regenschauer drohte die Veranstaltung zu kippen, doch nach einer 15-minütigen Pause...
11.03.2025
3 min.
Das machte sogar den Cheftrainer sprachlos: Mylauer Eisschnellläufern gelingt der Coup zur Deutschen Meisterschaft
„Als Team sind wir stark“: Die Mylauer Lea Martin (von links), dahinter Cheftrainer Reiner Roth, Friedrich Ketzel, Carl Leonhard Fiebig, Lena Mothes, Christian Böhm, Johanna Brückner, July Seifert und Trainer Stephan Mothes in Erfurt.
Dieses Wochenende werden die Sportler, Trainer und Fans des TSV wohl nicht so schnell vergessen. Zur DM in den Teamwettbewerben räumten sowohl die Jungen, als auch die Mädchen ab. Parallel gingen zwei Vogtländer beim Viking-Race in Holland aufs Eis.
Steffi Seifert
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
06.03.2025
1 min.
Sächsische Meisterschaft: Toller Saisonabschluss für Mylauer Eisschnellläufer
Gut gelaunt in Crimmitschau: Amelia Arndt, Levi Weise, Trainer Ralf Brückner, Wilhelm Ketzel, Trainerin Franziska Fiebig (hinten von links) sowie Annie Brenner und Annabelle Nehring (vorn von links).
Die Kufenflitzer des TSV gaben in Crimmitschau noch einmal alles. Dabei wuchs auch ihre Medaillensammlung.
Steffi Seifert
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
