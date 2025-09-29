Nach Abstieg in die Volleyball-Regionalliga: VSV Oelsnitz verliert zum Saisonstart

Oberes Vogtland
Der Ex-Drittligist hat das erste Match recht deutlich verloren. 1:3 (17:25, 15:25, 25:21, 18:25) hieß es am Samstagabend beim Reudnitzer SV. Nun steht schon ein Kellerderby an.
Der Saisonauftakt in der Volleyball-Regionalliga der Männer ging schon mal daneben: Mit 1:3 (17:25, 15:25, 25:21, 18:25) hat der VSV Oelsnitz am Samstag das erste Punktspiel beim Reudnitzer SV ziemlich deutlich verloren. In der ersten Tabelle sind die Oelsnitzer damit gleich mal Vorletzter unter den zwölf Teams der Staffel Ost. Und gegen den...
