Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Symbolbild/Layn - stock.adobe.com
Bild: Symbolbild/Layn - stock.adobe.com
Reichenbach
Nach Aufstieg: Reichenbacher Sachsenliga-Volleyballer treffen zum Heimauftakt auf alte Rivalen
Von Laura-Louis Freimann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der VSV Eintracht hofft am Samstag auf viele Besucher in der Turnhalle Cunsdorfer Straße. Denn dann stehen zwei schwere Partien auf dem Programm.

Nachdem die Volleyballer des VSV Eintracht Reichenbach ihren Sachsenliga-Einstand vor zwei Wochen mit einem 3:0-Sieg bei der Reserve des SV Reudnitz erfolgreich über die Bühne gebracht haben, freuen sie sich jetzt auf ihren ersten Heimspieltag in der Cunsdorfer Turnhalle – am Samstag, 14 Uhr. Zu Gast sind der SV Motor Mickten, den der VSV im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
15.09.2025
1 min.
Volleyball-Sachsenliga: Reichenbacher schaffen den perfekten Auftakt
Zum Auftakt in die Volleyball-Sachsenliga 2025/26 durften die Männer des VSV Eintracht Reichenbach in Reudnitz genau so jubeln wie hier bei einem Heimspieltag.
3:0 hieß es nach über einer Stunde für den VSV Eintracht beim SV Reudnitz II. Dabei ging es teilweise eng zu.
Laura-Louis Freimann
31.08.2025
3 min.
Volleyballer des VSV Eintracht Reichenbach kämpfen sich ins Spiel gegen den Zweitligisten
VSV Eintracht Reichenbach (schwarze Trikots) gegen die L.E. Volleys (in Blau) hieß es am Freitagabend in Reichenbach.
Hoher Besuch in der Sporthalle an der Cunsdorfer Straße: Die L.E. Volleys aus Leipzig gaben ihre Visitenkarte ab. Zumindest im zweiten Teil des über vier Sätze dauernden Vergleichs hielten die Gastgeber sehr gut mit.
Steffen Bandt
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
Mehr Artikel