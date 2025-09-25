Nach Aufstieg: Reichenbacher Sachsenliga-Volleyballer treffen zum Heimauftakt auf alte Rivalen

Reichenbach
Der VSV Eintracht hofft am Samstag auf viele Besucher in der Turnhalle Cunsdorfer Straße. Denn dann stehen zwei schwere Partien auf dem Programm.
Nachdem die Volleyballer des VSV Eintracht Reichenbach ihren Sachsenliga-Einstand vor zwei Wochen mit einem 3:0-Sieg bei der Reserve des SV Reudnitz erfolgreich über die Bühne gebracht haben, freuen sie sich jetzt auf ihren ersten Heimspieltag in der Cunsdorfer Turnhalle – am Samstag, 14 Uhr. Zu Gast sind der SV Motor Mickten, den der VSV im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.