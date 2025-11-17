Nach Aus im Sachsenpokal: Reichenbacher FC muss schon wieder gegen Chemnitzer ran

Reichenbach
Nach dem deutlichen 0:6 im Sachsenpokal gegen den CFC am Sonntag wartet schon am Mittwoch das nächste Chemnitzer Team auf den RFC. Wieso auch der VfB Fortuna Chemnitz kein einfacher Gegner ist.
Schnell schütteln muss sich der Reichenbacher FC. Nach der deutlichen 0:6-Niederlage am Sonntag im Sachsenpokal-Achtelfinalspiel gegen den Chemnitzer FC kommt zum Buß- und Bettag die Nummer drei der Stadt zum Nachholer an den Wasserturm – der VfB Fortuna Chemnitz. Auch der versuchte sich vergebens um den Einzug ins Viertelfinale, zwang aber...
