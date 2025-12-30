MENÜ
Der Neujahrsberglauf des SV Blau-Weiß Auerbach erlebt am Samstag seine 47. Auflage.
Bild: Ralf Wendland
Der Neujahrsberglauf des SV Blau-Weiß Auerbach erlebt am Samstag seine 47. Auflage.
Bild: Ralf Wendland
Auerbach
Neujahrsberglauf in Falkenstein sorgt für den sportlichen Start 2026
Von Ralf Wendland
Bereits mehr als 80 Meldungen sind für die 47. Auflage des traditionellen Wettkampfs des SV Blau-Weiß Auerbach eingegangen. Auch für die Walker und Nordic Walker gibt es wieder ein Angebot.

Sportlich starten Läuferinnen und Läufer im Vogtland ins neue Jahr – in Falkenstein steht am Samstag der 47. Neujahrsberglauf des SV Blau-Weiß Auerbach mit Start und Ziel am Rathaus auf dem Programm. Für alle drei Strecken (3/11,5/20,7 Kilometer)fällt der Startschuss um 11 Uhr. Lediglich die Walker und Nordic Walker, die 11,5 Kilometer...
