Neujahrsberglauf in Falkenstein sorgt für den sportlichen Start 2026

Auerbach
Bereits mehr als 80 Meldungen sind für die 47. Auflage des traditionellen Wettkampfs des SV Blau-Weiß Auerbach eingegangen. Auch für die Walker und Nordic Walker gibt es wieder ein Angebot.
Sportlich starten Läuferinnen und Läufer im Vogtland ins neue Jahr – in Falkenstein steht am Samstag der 47. Neujahrsberglauf des SV Blau-Weiß Auerbach mit Start und Ziel am Rathaus auf dem Programm. Für alle drei Strecken (3/11,5/20,7 Kilometer)fällt der Startschuss um 11 Uhr. Lediglich die Walker und Nordic Walker, die 11,5 Kilometer...
