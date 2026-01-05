MENÜ
Beim Neujahrsberglauf in Falkenstein waren 235 Teilnehmer am Start.
Sieger über den langen Kanten: Der Langenbacher Marcel Ottiger.
Über 11,5 Kilometer standen drei Vogtländerinnen auf dem Treppchen: (von links) Luise Neudel (2.), Jana Richter (1.) und Ramona Meichsner (3.).
Auerbach
47. Neujahrsberglauf in Falkenstein liefert wieder Stoff für viele Geschichten
Von Ramona Schwabe
235 Teilnehmer, darunter 24 Nordic-Walker, wurden zum Auftakt im neuen Sportjahr gezählt. Wie die Starter mit den winterlichen Voraussetzungen umgingen und warum es ein traditionelles Duell zweier Oldies nicht mehr gibt.

Minusgrade, Schnee und Eis – für Läufer sind das Bedingungen, die dem Körper einiges abverlangen. Beim 47. Neujahrsberglauf in Falkenstein haben das die 235 Teilnehmer am Samstag zu spüren bekommen – 211 Läufer und 24 Nordic-Walker. Damit hat man das Vorjahreszahl von 240 nicht ganz erreicht.
