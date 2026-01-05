47. Neujahrsberglauf in Falkenstein liefert wieder Stoff für viele Geschichten

235 Teilnehmer, darunter 24 Nordic-Walker, wurden zum Auftakt im neuen Sportjahr gezählt. Wie die Starter mit den winterlichen Voraussetzungen umgingen und warum es ein traditionelles Duell zweier Oldies nicht mehr gibt.

Minusgrade, Schnee und Eis – für Läufer sind das Bedingungen, die dem Körper einiges abverlangen. Beim 47. Neujahrsberglauf in Falkenstein haben das die 235 Teilnehmer am Samstag zu spüren bekommen – 211 Läufer und 24 Nordic-Walker. Damit hat man das Vorjahreszahl von 240 nicht ganz erreicht. Minusgrade, Schnee und Eis – für Läufer sind das Bedingungen, die dem Körper einiges abverlangen. Beim 47. Neujahrsberglauf in Falkenstein haben das die 235 Teilnehmer am Samstag zu spüren bekommen – 211 Läufer und 24 Nordic-Walker. Damit hat man das Vorjahreszahl von 240 nicht ganz erreicht.