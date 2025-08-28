Neumarkerin verhilft deutschen Vielseitigkeitsreitern zum 5. Platz bei der Junioren-EM

Reichenbach
Nach Gold im Vorjahr haben sich die deutschen Junioren in diesem Jahr bei der Europameisterschaft in Polen mit Rang 5 begnügen müssen. Mittendrin die Deutsche Meisterin Pita Schmid aus Neumark.
Bereits zum fünften Mal in Folge hat Reiterin Pita Schmid aus Neumark die deutschen U-18-Junioren bei der Vielseitigkeits-EM im polnischen Strzegom als Teamreiterin ins Feld geführt. 66 Junioren aus 18 Nationen waren dort am Start. Mit Favorita war ihr diesmal trotz guter Auftritte das Glück nicht hold.
