Pita Schmid, hier mit Favorita V bei der EM im Vorjahr, ging diesmal mit Helene an den Start.
Pita Schmid, hier mit Favorita V bei der EM im Vorjahr, ging diesmal mit Helene an den Start. Bild: Anja Enzmann
Reichenbach
Neumarkerin verhilft deutschen Vielseitigkeitsreitern zum 5. Platz bei der Junioren-EM
Von Steffen Bandt
Anhören
0:00 Anhören

Nach Gold im Vorjahr haben sich die deutschen Junioren in diesem Jahr bei der Europameisterschaft in Polen mit Rang 5 begnügen müssen. Mittendrin die Deutsche Meisterin Pita Schmid aus Neumark.

Bereits zum fünften Mal in Folge hat Reiterin Pita Schmid aus Neumark die deutschen U-18-Junioren bei der Vielseitigkeits-EM im polnischen Strzegom als Teamreiterin ins Feld geführt. 66 Junioren aus 18 Nationen waren dort am Start. Mit Favorita war ihr diesmal trotz guter Auftritte das Glück nicht hold.
