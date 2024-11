Noch knapp 90 Tage bis zum Internationalen Kammlauf 2025 in Klingenthal: Aber was steckt hinter diesem traditionsreichen Wettbewerb?

Der Countdown läuft weiter. Weniger als 100 Tage, dann startet die beliebte Veranstaltung bereits zum 53. Mal. Die Veranstalter freuen sich schon jetzt.

Wir schreiben den 25. März 1973. Das Wetter in Klingenthal war mit 16° Grad Außentemperatur und leichter Bewölkung schon frühlingshaft, doch in Mühlleithen standen die Uhren noch auf Winter. An diesem historischen Tag feierte der Internationale Kammlauf seine Premiere. Insgesamt 125 Athleten trauten sich damals auf die Strecke von...