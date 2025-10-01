Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die beiden Vogtländer Jan Zimmermann und Nils Bauer (von links) vom Vogut-Team haben mit dem Hofer Benefizorganisator Bastian Richter (rechts) das nächste Event auf die Beine gestellt.
Die beiden Vogtländer Jan Zimmermann und Nils Bauer (von links) vom Vogut-Team haben mit dem Hofer Benefizorganisator Bastian Richter (rechts) das nächste Event auf die Beine gestellt. Bild: Karsten Repert
Die beiden Vogtländer Jan Zimmermann und Nils Bauer (von links) vom Vogut-Team haben mit dem Hofer Benefizorganisator Bastian Richter (rechts) das nächste Event auf die Beine gestellt.
Die beiden Vogtländer Jan Zimmermann und Nils Bauer (von links) vom Vogut-Team haben mit dem Hofer Benefizorganisator Bastian Richter (rechts) das nächste Event auf die Beine gestellt. Bild: Karsten Repert
Plauen
Oberfranken gegen Vogtland: Ein Fußballspiel, das viel Gutes tut
Von Karsten Repert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Ergebnis ist nebensächlich, wenn am Donnerstag die Auswahl Hofer Land auf das Vogutteam aus dem Vogtland trifft. Gespielt wird für den guten Zweck. Auch der Plauener Chris Löwe spielt mit, der einst mit Borussia Dortmund die Meisterschale hochhielt.

Der Deutsche Meister Chris Löwe (ehemals Dortmund, Kaiserslautern, Huddersfield) führt am Donnerstag 44 Fußballer aus Ost und West aufs Feld. Anlässlich des Tags der Deutschen Einheit treffen in Hof die Oberfranken- und die Vogtlandauswahl aufeinander. Löwe unterstützt das Projekt. Der Plauener ist Sportdirektor beim Chemnitzer FC und er...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.09.2025
2 min.
Vogut-Elf der Woche mit 640 Stimmen gewählt: Dirigenten, Veteranen und Torjäger
Das ist die Vogut-Elf des letzten Wochenendes.
Auch an diesem Wochenende wurde auf der Internetplattform wieder fleißig abgestimmt. Wer sind dieses Mal die beliebtesten Kicker des Vogtlandes?
Steve Wagner
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
30.09.2025
1 min.
Vogut: Von Unterlosa bis Rempesgrün – Die Elf der Woche steht
Grafik: Vogut
Die siebente Mannschaft in dieser Saison mit den elf besten regionalen Fußballern ist gewählt. 630 Mal wurde dafür abgestimmt.
Thomas Gräf
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
Mehr Artikel