Oberfranken gegen Vogtland: Ein Fußballspiel, das viel Gutes tut

Plauen
Das Ergebnis ist nebensächlich, wenn am Donnerstag die Auswahl Hofer Land auf das Vogutteam aus dem Vogtland trifft. Gespielt wird für den guten Zweck. Auch der Plauener Chris Löwe spielt mit, der einst mit Borussia Dortmund die Meisterschale hochhielt.
Der Deutsche Meister Chris Löwe (ehemals Dortmund, Kaiserslautern, Huddersfield) führt am Donnerstag 44 Fußballer aus Ost und West aufs Feld. Anlässlich des Tags der Deutschen Einheit treffen in Hof die Oberfranken- und die Vogtlandauswahl aufeinander. Löwe unterstützt das Projekt. Der Plauener ist Sportdirektor beim Chemnitzer FC und er...
