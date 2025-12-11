MENÜ
Symbolbild. Bild: Layn - stock.adobe.com
Symbolbild. Bild: Layn - stock.adobe.com
Plauen
Oberlosaer Volleyballerinnen erstmals live beim MDR
Von Gunar Rus
Für das letzte Regionalligaspiel in diesem Jahr gibt es für die Fans des SV 04 erstmals die Möglichkeit, den Kampf um die Punkte im Livestream zu verfolgen.

Die Regionalliga-Volleyballerinnen des SV 04 Oberlosa sind in der laufenden Saison dick im Geschäft. Nach neun Spielen stehen sie auf dem 2. Tabellenplatz der Oststaffel und fahren selbstbewusst zur letzten Partie in diesem Jahr. Am Sonntag um 14 Uhr wird das Match beim 1. Sonneberger VC (7. Platz) angepfiffen. Der Gastgeber hatte beim...
Mehr Artikel