Oelsnitzer Gold-Mädels rocken die Sachsenmeisterschaft mit Luftdruckwaffen

Bei den Titelkämpfen in Brandis bei Leipzig boten die Starter der 1. Bürgerlichen Schützengilde beeindruckende Leistungen. Zwei qualifizierten sich für die Deutsche Meisterschaft, eine Premiere gab es beim Frauenteam zu feiern.

Der Auftakt der Sachsenmeisterschaften im Sportschießen hat in diesem Jahr für begeisterte Gesichter und beeindruckende Leistungen gesorgt. In Brandis bei Leipzig kamen über 350 Sportschützen aus dem gesamten Freistaat zusammen, um die ersten Titelträger in den Druckluftdisziplinen zu ermitteln. Besonders die 1. Bürgerliche Schützengilde zu...