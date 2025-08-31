Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Immer wieder sehenswert: Das Rennen der Jüngsten.
Immer wieder sehenswert: Das Rennen der Jüngsten. Bild: Thomas Gräf
Immer wieder sehenswert: Das Rennen der Jüngsten.
Immer wieder sehenswert: Das Rennen der Jüngsten. Bild: Thomas Gräf
 2 Bilder
Oberes Vogtland
Oelsnitzer Mountainbike-Meisterschaft: Die Regendusche kommt erst am Schluss
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Immerhin 73 Starter waren am Samstagnachmittag beim Wettbewerb am Start. Die beiden jüngsten waren erst drei Jahre alt.

Über 73 Starter - nur vier mit E-Bike - freute sich das Pro-Bike-Team des TSV Oelsnitz am Samstagnachmittag bei der Stadtmeisterschaft der Mountainbiker. In insgesamt 19 Klassen wurden die Sieger ermittelt. Die tollen äußeren Bedingungen lockten auch zahlreiche Zuschauer auf das Areal am Schloss Voigtsberg, erst nach dem Start des letzten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:46 Uhr
2 min.
Die Oelsnitzer Schützen haben erstmals eine Königin
Evelyn Winkler ist die erste Königin der Schützengesellschaft Oelsnitz.
Evelyn Winkler ist seit Samstag die „Regentin“ der dortigen Schützengesellschaft. Das gab es bisher noch nie. Der Königsschütze heißt Andreas Rietzsch. Rund um ihre Vorstellung wurden die Stadtmeister ermittelt.
Thomas Gräf
13:06 Uhr
1 min.
Tennis: Oelsnitzer gewinnt dank Energieleistung Drei-Stunden-Kampf
Nach drei Stunden hartem Kampfes doch noch Sieger: Steffen Lachmann vom TSV Oelsnitz.
Im abschließenden Saisonspiel gelang dem TSV gegen den Freiberger HTC ein 3:3. Damit landet man noch auf Rang 5 in der Bezirksklasse. Die Markneukirchener Frauen bleiben dagegen ohne Sieg Letzter.
Thomas Gräf
15:53 Uhr
4 min.
Erster Profivertrag bei den Niners Chemnitz – und doch denkt Eigengewächs Luca Kellig schon über einen Wechsel nach
Luca Kellig im Foyer des Teamhotels der Niners Chemnitz im schweizerischen Yverdon-les-Bains.
Mit seinen 19 Jahren ist der Chemnitzer der jüngste Profi im Kader der Basketballer. Für seine Zukunft hat er konkrete Pläne. Und den Vergleich mit einem Fan-Idol mag er nicht.
Thomas Reibetanz
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
28.08.2025
1 min.
Mountainbike: Am Oelsnitzer Schloss Voigtsberg geht´s wieder steil bergab
Auch Downhill-Legende Hans-Jürgen Wurlitzer war voriges Jahr in Oelsnitz dabei. Diesmal wieder?
Auf dem Areal des Wahrzeichens wird am Samstagnachmittag eine offene Stadtmeisterschaft in diesem Sport ausgefahren. Den Volkssportwettkampf gibt es schon zum 28. Mal.
Thomas Gräf
01.09.2025
1 min.
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel