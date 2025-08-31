Oelsnitzer Mountainbike-Meisterschaft: Die Regendusche kommt erst am Schluss

Immerhin 73 Starter waren am Samstagnachmittag beim Wettbewerb am Start. Die beiden jüngsten waren erst drei Jahre alt.

Über 73 Starter - nur vier mit E-Bike - freute sich das Pro-Bike-Team des TSV Oelsnitz am Samstagnachmittag bei der Stadtmeisterschaft der Mountainbiker. In insgesamt 19 Klassen wurden die Sieger ermittelt. Die tollen äußeren Bedingungen lockten auch zahlreiche Zuschauer auf das Areal am Schloss Voigtsberg, erst nach dem Start des letzten...