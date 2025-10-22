Olympia 2026 im Blick: Mylauer Eisschnellläuferin meistert erste Bewährungsprobe

Lea-Sophie Scholz will das Vogtland im Februar bei den Winterspielen in Italien vertreten. Beim ersten Schritt auf dem Weg dorthin gab es jetzt auch viel Unterstützung ihres Vereins.

Die Enttäuschung, sie war am Wochenende bei Lea-Sophie Scholz schnell verflogen. Nur kurz haderte die Eisschnellläuferin des TSV Vorwärts Mylau mit ihrem vierten Platz zum Auftakt der Deutschen Meisterschaft. Denn während sie nach den 500 Metern bei der Siegerehrung nur zuschauen konnte, lief es über ihre beiden Hauptstrecken anschließend... Die Enttäuschung, sie war am Wochenende bei Lea-Sophie Scholz schnell verflogen. Nur kurz haderte die Eisschnellläuferin des TSV Vorwärts Mylau mit ihrem vierten Platz zum Auftakt der Deutschen Meisterschaft. Denn während sie nach den 500 Metern bei der Siegerehrung nur zuschauen konnte, lief es über ihre beiden Hauptstrecken anschließend...