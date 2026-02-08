Olympia-Frust bei der besten Kombiniererin Sachsens: „Es fühlt sich dunkel, leer und tief traurig an“

Oberes Vogtland
Jenny Nowak hat am Samstag mit einem emotionalen Post aufhorchen lassen. Am Sonntag legte die Vizeweltmeisterin, deren Disziplin in Italien nicht zum olympischen Programm gehört, im ZDF nach.
Das trübe Wetter an diesem Wochenende passte zur Stimmungslage von Jenny Nowak. Die 23-jährige Nordisch Kombinierte, die 2023 und 2025 mit Deutschland jeweils WM-Silber im Mixed-Team gewann, hat am Samstag in einem Instagram-Post einen Einblick in ihr Seelenleben gegeben. „Im Moment leben viele Sportler ihren größten Traum, die Teilnahme an...
