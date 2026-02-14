Olympia: Mylauer Eisschnellläuferin Lea Sophie Scholz verfehlt mit dem „Sachsen-Trio“ das große Ziel

Viel vorgenommen hatte sich das deutsche Trio für die Teamverfolgung der Frauen. Warum das nichts wurde und welche interne Regel anschließend verraten wurde.

Lea Sophie Scholz hörte, dass etwas nicht stimmte. Das Klappern, das die Eisschnellläuferin des TSV Vorwärts Mylau hinter sich vernimmt, wenn der „Sachsen-Express" ins Gleiten kommt, war am Sonntag nicht das gewohnte. Obwohl sie als Lokomotive darauf fokussiert sein sollte, mit voller Kraft das deutsche Dreier-Team in der...