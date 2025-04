Pausaer Nachwuchsringer wird Achter bei der Deutschen Meisterschaft

Drei Siege hat sich Carl Hocke bei den Titelkämpfen im nordbadischen Riegelsberg erkämpft. Aus einer Medaille wurde es diesmal noch nichts.

Mit den Deutschen Ringer-Meisterschaften der AK U 17 im westsächsischen Fraureuth (Freistil) und in Riegelsberg (klassisch) ist am vergangenen Wochenende der Startschuss für die Titelkämpfe auf Bundesebene gefallen. Der KSV Pausa hatte mit Carl Hocke in Riegelsberg ein heißes Eisen im Feuer. Er gewann drei Duelle, musste aber auch zwei...