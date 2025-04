Pausaer und Plauener Ringer bei der Deutschen Meisterschaft nicht mit Fortuna im Bunde

Ein fünfter und zwei achter Plätze waren die Ausbeute für die vogtländischen Starter beim Turnier in Hausen-Zell. Indes freut man sich beim KSV Pausa auf die 33. Auflage des KSV-Pokals.

Weit entfernt voneinander entfernt sind am vergangenen Wochenende Deutschen Juniorenmeisterschaften 2025 der Ringer ausgetragen worden. Während die Freistilringer und Juniorinnen ihre neuen Titelträger in Frankfurt (Oder) ermittelten, reisten die Griechisch-Römisch-Spezialisten an die Schweizer Grenze nach Hausen-Zell. Die lange Reise nach...