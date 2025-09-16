Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Elisabeth Hetzer bei der Deutschen Meisterschaft in Aktion.
Elisabeth Hetzer bei der Deutschen Meisterschaft in Aktion. Bild: Verein
Plauen
Plauener Bogenschützin wird Fünfte bei der Deutschen Meisterschaft
Von Thomas Höhn
Für Elisabeth Hetzer waren die nationalen Titelkämpfe im bayrischen Dinkelscherben der Saisonhöhepunkt. Aus ihrem Plan, am zweiten Wettkampftag in den Kampf um die Podestplätze einzugreifen, wurde aus kuriosem Grund nichts.

Die Deutschen Meisterschaften der Nachwuchs-Bogenschützen in Dinkelscherben (Bayern) haben am vergangenen Wochenende für ein Novum in der Geschichte des nationalen Verbands gesorgt. Denn die wie immer an zwei Tagen geplanten Titelkämpfe mussten nach dem ersten Wettkampftag witterungsbedingt vorzeitig abgebrochen werden. Mittendrin statt nur...
