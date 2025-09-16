Plauener Bogenschützin wird Fünfte bei der Deutschen Meisterschaft

Für Elisabeth Hetzer waren die nationalen Titelkämpfe im bayrischen Dinkelscherben der Saisonhöhepunkt. Aus ihrem Plan, am zweiten Wettkampftag in den Kampf um die Podestplätze einzugreifen, wurde aus kuriosem Grund nichts.

Die Deutschen Meisterschaften der Nachwuchs-Bogenschützen in Dinkelscherben (Bayern) haben am vergangenen Wochenende für ein Novum in der Geschichte des nationalen Verbands gesorgt. Denn die wie immer an zwei Tagen geplanten Titelkämpfe mussten nach dem ersten Wettkampftag witterungsbedingt vorzeitig abgebrochen werden.