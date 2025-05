Plauener Leichtathletik-Mädchen feiern Erfolge in Leipzig und Stollberg

Vielseitigkeit ist Trumpf gewesen bei den Offenen Sächsischen Meisterschaften im Blockwettkampf der AK U 16. Auch bei den Regional-Meisterschaften im Mehrkampf der U 12 und U 14 zeigten die Talente des LATV Plauen ihr Können.

Mit zwei jungen Leichtathletinnen ist der LATV Plauen am Samstag bei den Offenen Sächsischen Meisterschaften im Blockwettkampf der AK U 16 an den Start gegangen. Dabei waren gute Ergebnisse über 100 Meter, 80 Meter Hürden, Weit- und Hochsprung sowie Speerwurf gefragt. Elin Volkmar überzeugte mit vier persönlichen Bestleistungen und landete in...