Plauener Leichtathletik-Quartett gut in Form

Beste Bedingungen haben die Vogtländer im Leipziger Umland zu zahlreichen Bestleistungen geführt.

Mit einem Quartett sind die Leichtathleten des LATV Plauen am Samstag nach Neukieritzsch bei Leipzig gefahren, wo bei schönstem Frühlingswetter die 44. Bahneröffnung stattfand. Emily Pfeifer überzeugte bei den Frauen gleich zweimal mit persönlichen Bestleistungen. So wurde sie im 60-Meter-Lauf in 8,37 Sekunden Dritte. Auch im Weitsprung...