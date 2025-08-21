Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Vogtland
  • |

  • Plauener Leichtathletik-Talente überraschen Trainerin zum Abschied mit Blumen und Geschenken: „Wir sehen uns doch alle wieder“

Die Mädchen und Jungs des LATV Plauen haben am Mittwoch erst einmal Abschied von Trainerin Emily Pfeiffer (Bildmitte im schwarzen T-Shirt) genommen.
Die Mädchen und Jungs des LATV Plauen haben am Mittwoch erst einmal Abschied von Trainerin Emily Pfeiffer (Bildmitte im schwarzen T-Shirt) genommen. Bild: Oliver Orgs
Die Mädchen und Jungs des LATV Plauen haben am Mittwoch erst einmal Abschied von Trainerin Emily Pfeiffer (Bildmitte im schwarzen T-Shirt) genommen.
Die Mädchen und Jungs des LATV Plauen haben am Mittwoch erst einmal Abschied von Trainerin Emily Pfeiffer (Bildmitte im schwarzen T-Shirt) genommen. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Plauener Leichtathletik-Talente überraschen Trainerin zum Abschied mit Blumen und Geschenken: „Wir sehen uns doch alle wieder“
Von Steffen Bandt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Emily Pfeiffer wechselt für zwei Jahre nach Dänemark. Wie ihre Schützlinge zum vorerst letzten Treffen danke sagten und wann es das erste Wiedersehen geben soll.

Der Nachwuchs der Leichtathletik-Abteilung des LATV Plauen hat in den vergangenen Jahren oft dazu beigetragen, dass der Verein weit über die Grenzen der Region hinaus noch bekannter geworden ist. Großen Anteil daran hat auch Trainerin Emily Pfeiffer, die am Mittwoch erst einmal Abschied von ihren „Flöhen“ (so nennt sie ihre Schützlinge...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
08.07.2025
1 min.
Hop, Step, Jump: Junge Plauenerin knackt erstmals die Elf-Meter-Marke im Dreisprung
Die Plauenerin Elin Volkmar beim Dreisprungwettbewerb der Deutschen Meisterschaften in Ulm.
Wohl dem, der ausgerechnet beim Saisonhöhepunkt einen neuen persönlichen Bestwert schafft. Leichtathletin Elin Volkmar vom LATV ist das bei den Deutschen Meisterschaften in Ulm gelungen.
Steffen Bandt
22.07.2025
5 min.
15-jährige Leichtathletin aus Plauen startet jetzt deutschlandweit durch
Elin Volkmar ging bei der Deutschen Meisterschaft in Ulm über 300 Meter und im Dreisprung an den Start.
Elin Volkmar vom LATV Plauen ist in ihrem Sport vielseitig unterwegs. Ihre erste Deutsche Meisterschaft soll nicht die letzte gewesen sein. Wie ihre jüngere Schwester trainiert sie in der „Flohgruppe“ des Vereins.
Steffen Bandt
12:09 Uhr
2 min.
Kreise: USA ziehen einige Truppen aus dem Irak ab
Trotz des Abzugs sollen weiterhin US-Truppen im Irak stationiert bleiben. (Archivbild)
Viele Fragen blieben offen, als die USA vor etwa einem Jahr den Umbau ihrer Militärpräsenz im Irak verkündeten. Nun verlassen einige Soldaten im Irak ihre Stützpunkte. Wieder bleiben Fragen offen.
12:13 Uhr
1 min.
Baum stürzt auf fahrendes Auto - zwei Insassen verletzt
In Hartha ist ein fahrendes Auto von einem umstürzenden Baum getroffen worden. (Symbolbild)
Glück im Unglück: Zwei Insassen eines Autos werden nur leicht verletzt, als der Wagen während der Fahrt von einem umstürzenden Baum getroffen wird.
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
Mehr Artikel