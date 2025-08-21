Plauener Leichtathletik-Talente überraschen Trainerin zum Abschied mit Blumen und Geschenken: „Wir sehen uns doch alle wieder“

Plauen
Emily Pfeiffer wechselt für zwei Jahre nach Dänemark. Wie ihre Schützlinge zum vorerst letzten Treffen danke sagten und wann es das erste Wiedersehen geben soll.
Der Nachwuchs der Leichtathletik-Abteilung des LATV Plauen hat in den vergangenen Jahren oft dazu beigetragen, dass der Verein weit über die Grenzen der Region hinaus noch bekannter geworden ist. Großen Anteil daran hat auch Trainerin Emily Pfeiffer, die am Mittwoch erst einmal Abschied von ihren „Flöhen“ (so nennt sie ihre Schützlinge...
