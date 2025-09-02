Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das U-20-Team des SK König Plauen: (von links) Maxim Melestean, Nico Rühmer, Marwin Bühring, Kyrillus Akladius, Florian Elstner und Timur Melestean. Bild: Verein
Das U-20-Team des SK König Plauen: (von links) Maxim Melestean, Nico Rühmer, Marwin Bühring, Kyrillus Akladius, Florian Elstner und Timur Melestean. Bild: Verein
Plauen
Plauener Schachnachwuchs in Sachsen gleich zweimal vorn
Von Steffen Bandt
Sowohl die U-12-Mädchen als auch die U-20-Jungs des SK König Plauen haben sich bei den Landesmeisterschaften in Sebnitz den Titel gesichert. Ende des Jahres messen sich beide Teams mit den Besten in Deutschland.

Bei den sächsischen Schach-Mannschaftsmeisterschaften in Sebnitz hat der Nachwuchs des SK König Plauen auch in diesem Jahr ordentlich abgeräumt. Die Mädchen der AK U 12 gewannen alle fünf Spiele und sicherten sich souverän mit 10:0 Punkten den Titel vor der SG Leipzig (8:2) und dem USV TU Dresden (6:4). Auf Lene Marie Lange, Meryem Naz...
