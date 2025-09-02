Plauener Schachnachwuchs in Sachsen gleich zweimal vorn

Plauen
Sowohl die U-12-Mädchen als auch die U-20-Jungs des SK König Plauen haben sich bei den Landesmeisterschaften in Sebnitz den Titel gesichert. Ende des Jahres messen sich beide Teams mit den Besten in Deutschland.
Bei den sächsischen Schach-Mannschaftsmeisterschaften in Sebnitz hat der Nachwuchs des SK König Plauen auch in diesem Jahr ordentlich abgeräumt. Die Mädchen der AK U 12 gewannen alle fünf Spiele und sicherten sich souverän mit 10:0 Punkten den Titel vor der SG Leipzig (8:2) und dem USV TU Dresden (6:4). Auf Lene Marie Lange, Meryem Naz...
