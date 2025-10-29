Plauener Triathlet löst das WM-Ticket

Hinter dem Plauener Philipp Dressel-Putz liegt ein Jahr, in dem in Sachen Triathlon für ihn bei weitem nicht alles wie gewünscht gelaufen ist. Nun hat er auf Mallorca einen wunderbaren Abschluss hinbekommen.

Mit einem beeindruckenden Wettkampf hat Philipp Dressel-Putz die Triathlonsaison 2025 abgeschlossen. Der Plauener (früher SC Plauen 06 und LATV Plauen), der mittlerweile für den SC DHfK Leipzig startet, hat sich bei der Challenge Mallorca mit dem 3. Platz in der Gesamtwertung und Rang 2 in der AK 25-29 die Qualifikation für die... Mit einem beeindruckenden Wettkampf hat Philipp Dressel-Putz die Triathlonsaison 2025 abgeschlossen. Der Plauener (früher SC Plauen 06 und LATV Plauen), der mittlerweile für den SC DHfK Leipzig startet, hat sich bei der Challenge Mallorca mit dem 3. Platz in der Gesamtwertung und Rang 2 in der AK 25-29 die Qualifikation für die...