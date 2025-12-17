MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Philipp Dressel-Putz war 2025 auch beim 25. Pöhler Triathlon nicht zu schlagen.
Philipp Dressel-Putz war 2025 auch beim 25. Pöhler Triathlon nicht zu schlagen. Bild: Ramona Schwabe
Philipp Dressel-Putz war 2025 auch beim 25. Pöhler Triathlon nicht zu schlagen.
Philipp Dressel-Putz war 2025 auch beim 25. Pöhler Triathlon nicht zu schlagen. Bild: Ramona Schwabe
Plauen
Vom Gedanken ans Aufhören zum Neuanfang: Plauener Triathlet sucht Hilfe beim Sportpsychologen
Von Steffen Bandt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vom emotionalen Tiefpunkt im Mai zur glanzvollen Challenge Mallorca im Oktober: Die vergangenen zwölf Monate waren für Philipp Dressel-Putz ein Auf und Ab der Gefühle. Wie er mit neuem Mut die nächsten Aufgaben angeht.

Der Weg zum sportlichen Erfolg kann bisweilen ein sehr steiniger sein. Auch Philipp Dressel-Putz hat diese Erfahrung in diesem Jahr machen müssen. Der 27-Jährige hat sich dem Triathlon verschrieben. Bevor sich der Plauener Ende Oktober über seinen bisher wohl größten Erfolg freuen durfte, hatte er zum Saisonstart ein tiefes Tal zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.12.2025
4 min.
Diese Stadt im Erzgebirge hat den größten Weihnachtsbaum
Azubi Julian Rielemann (17) vermisst den Weihnachtsbaum in Schwarzenberg. Dass der Weihnachtsmarkt gerade abgebaut wird, fließt nicht negativ in die Bewertung einer B-Note ein.
Am Mittwoch sind Weihnachtsbaum-Vermesser in der Region unterwegs gewesen. Während die Großstädte Dresden und Chemnitz traditionell mit sehr großen Exemplaren aufwarten, überrascht das Erzgebirge – besonders mit einem kleineren Ort.
Lara Lässig
09:05 Uhr
1 min.
Sonderstadtratssitzung nötig: Plauen bewirbt sich um Geld aus der „Sportmilliarde“ des Bundes
Auch die Stadt Plauen will etwas von der „Sportmilliarde“ des Bundes abhaben.
Mit drei Projekten will Plauen ins Rennen gehen. Der Stadtrat soll darüber Ende Januar entscheiden.
Bernd Jubelt
11.08.2025
4 min.
Pöhler Triathlon: Eine Ära geht zu Ende – eine Volkssport-Veranstaltung bleibt
Die beiden Vogtländer Philipp Dressel-Putz (links) und Marcel Ottiger waren die Schnellsten beim 25. Pöhler Triathlon.
588 Starter haben am Sonntag die 25. Auflage des Wettbewerbs an der Talsperre Pöhl zu einem Erfolg gemacht. Ein Plauener, der für Leipzig startet, war der Schnellste.
Ramona Schwabe
29.10.2025
2 min.
Plauener Triathlet löst das WM-Ticket
xxx Foto: Privat
Hinter dem Plauener Philipp Dressel-Putz liegt ein Jahr, in dem in Sachen Triathlon für ihn bei weitem nicht alles wie gewünscht gelaufen ist. Nun hat er auf Mallorca einen wunderbaren Abschluss hinbekommen.
Steffen Bandt
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
Die Kette „Jeans Live“ gibt es seit Jahrzehnten in dem Center. Nun ist Schluss.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
09:01 Uhr
5 min.
Hitserie geht weiter: Verlässt Emily Paris wirklich für Rom?
Statt in Paris ist die junge Protagonistin Emily zu Staffelbeginn in Rom. (Archivbild)
Zwei Städte, zwei Love Interests und mittendrin "Emily in Paris", beziehungsweise in Rom. Die Erfolgsserie ist auf Netflix zurück und verspricht mit viel Drama Flucht vor Weltschmerz und Winterblues.
Rachel Sommer, dpa
Mehr Artikel