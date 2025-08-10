Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Start zum 25. Pöhler Triathlon.
Bild: Ramona Schwabe
Der Start zum 25. Pöhler Triathlon.
Der Start zum 25. Pöhler Triathlon. Bild: Ramona Schwabe
Plauen
Pöhler Triathlon: 588 Starter sorgen für gelungenen Jubiläums-Wettkampf
Von Ralf Wendland
Die 25. Auflage des Wettbewerbs am Sonntag war aus der Sicht von Veranstalter Jörg Schwerdt ein voller Erfolg. Die Sieger kamen von Clubs aus Leipzig und Gera.

An der Talsperre Pöhl ist mit dem 25. Pöhler Triathlon am Sonntag ein sportliches Jubiläum gefeiert worden, bei dem 588 Teilnehmer ihre Kräfte gemessen haben. Jörg Schwerdt, Veranstalter des Pöhler Triathlons, zeigte sich zufrieden mit der Resonanz. Der Wettkampf über 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5,9 Kilometer Laufen hat...
11.08.2025
4 min.
Pöhler Triathlon: Eine Ära geht zu Ende – eine Volkssport-Veranstaltung bleibt
Die beiden Vogtländer Philipp Dressel-Putz (links) und Marcel Ottiger waren die Schnellsten beim 25. Pöhler Triathlon.
588 Starter haben am Sonntag die 25. Auflage des Wettbewerbs an der Talsperre Pöhl zu einem Erfolg gemacht. Ein Plauener, der für Leipzig startet, war der Schnellste.
Ramona Schwabe
09.08.2025
3 min.
25. Triathlon an der Talsperre Pöhl startet am Sonntag: Die wichtigsten Infos zu Anreise und Sperrungen im Überblick
Der Triathlon an der Pöhl ist seit nunmehr 25 Jahren eine beliebte Veranstaltung.
Das Vogtlandmeer wird wieder Triathlon-Schauplatz: Über 550 Sportlerinnen und Sportler aus ganz Deutschland treten am Sonntag gegeneinander an. Die wichtigsten Hinweise für die Anreise im Überblick.
Claudia Bodenschatz
12.08.2025
3 min.
Oederaner Traumpaar aus „Bauer sucht Frau“ trennt sich - hat Kandidat Thomas aus dem Erzgebirge mehr Glück?
Für wen ist nun der zweite Motorradhelm? Paul Lohse aus „Bauer sucht Frau“.
Paul aus Schönerstadt und Anna gehen getrennte Wege. Sie sind nicht die Einzigen, denen die RTL-Romanze kein Glück gebracht hat. Doch bald kann das sächsische Publikum wieder mitfiebern.
Eva-Maria Hommel
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
15:30 Uhr
3 min.
Ein offenes Ohr für Kritik und Fragen: Das sollte der neue Patientenfürsprecher am Krankenhaus Mittweida mitbringen
Schild am Haupteingang zum Mittweidaer Krankenhaus.
Am Klinikum ist das Ehrenamt neu zu vergeben. Die Stimme für die Patienten ist aber nur ein Baustein im Streben des Hauses nach Qualität - das sich jetzt bei einem Klinik-Ranking ausgezahlt hat.
Franziska Bernhardt-Muth
15:50 Uhr
1 min.
Motorroller-Fahrer stürzt in Lichtenwalde in Straßengraben und verletzt sich schwer
Bei einem Unfall in Lichtenwalde wurde ein Motorroller-Fahrer schwer verletzt.
Laut Polizei hat sich der Unfall am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße 7704 ereignet.
FP
