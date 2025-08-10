Pöhler Triathlon: 588 Starter sorgen für gelungenen Jubiläums-Wettkampf

Plauen
Die 25. Auflage des Wettbewerbs am Sonntag war aus der Sicht von Veranstalter Jörg Schwerdt ein voller Erfolg. Die Sieger kamen von Clubs aus Leipzig und Gera.
An der Talsperre Pöhl ist mit dem 25. Pöhler Triathlon am Sonntag ein sportliches Jubiläum gefeiert worden, bei dem 588 Teilnehmer ihre Kräfte gemessen haben. Jörg Schwerdt, Veranstalter des Pöhler Triathlons, zeigte sich zufrieden mit der Resonanz. Der Wettkampf über 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5,9 Kilometer Laufen hat...
