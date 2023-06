Pokalverteidigung oder Double?

"Die Vorbereitungen sind soweit abgeschlossen. Einem tollen Pokalwochenende steht nichts mehr im Weg", lässt der Geschäftsführer des Vogtländischen Fußball-Verbandes, André Rabe, verlauten. In Werda werden von den E-Junioren bis zu den Ü-35-Fußballern in acht Endspielen an drei Tagen die neuen vogtländischen Pokalsieger...