Post SV Plauen hat viele Gründe zu feiern

Den 75. Vereinsgeburtstag haben die Mitglieder des Mehrspartenvereins begangen. Das war auch der würdige Rahmen, um sich bei einigen „Machern“ der Tischtennis-Abteilung zu bedanken.

Seit 75 Jahren gibt es den Post SV Plauen. Schon allein Grund genug für einen dreitägigen Feiermarathon. Auch sportlich hatten die Mitglieder des Mehrspartenvereins in letzter Zeit einige Erfolge zu vermelden. Die Tischtennis-Frauen schafften den Aufstieg in die Sachsenliga, die Fußballer machten in der Relegation den Sprung in die...