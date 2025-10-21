Premieren und Probleme beim Herbstcrosslauf des SV Grünbach

Auerbach
Die Veranstalter freuen sich über eine steigende Teilnehmerzahl. Diesmal waren es trotz des eisigen Wetters 123. Wieso diese mit leeren Händen nach Hause fuhren.
Ein goldener Oktobertag sieht anders aus – die 123 Finisher beim Herbstcrosslauf in Grünbach hatten am Sonntag mit frostiger Kälte und einem unangenehmen Wind zu kämpfen. Das Gefühl ging eher in Richtung Winterlauf. Thomas Dietrich sagt: „Es war wegen dem Wind so kalt.“
