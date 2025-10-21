Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Trotz gefühlt winterlicher Temperaturen gingen beim Herbstcross in Grünbach wieder über 100 Athleten an den Start. Hier starten sie teilweise in kurzer Sportkleidung über die zehn Kilometer.
Trotz gefühlt winterlicher Temperaturen gingen beim Herbstcross in Grünbach wieder über 100 Athleten an den Start. Hier starten sie teilweise in kurzer Sportkleidung über die zehn Kilometer. Bild: Ramona Schwabe
Trotz gefühlt winterlicher Temperaturen gingen beim Herbstcross in Grünbach wieder über 100 Athleten an den Start. Hier starten sie teilweise in kurzer Sportkleidung über die zehn Kilometer.
Trotz gefühlt winterlicher Temperaturen gingen beim Herbstcross in Grünbach wieder über 100 Athleten an den Start. Hier starten sie teilweise in kurzer Sportkleidung über die zehn Kilometer. Bild: Ramona Schwabe
Auerbach
Premieren und Probleme beim Herbstcrosslauf des SV Grünbach
Von Ramona Schwabe
Die Veranstalter freuen sich über eine steigende Teilnehmerzahl. Diesmal waren es trotz des eisigen Wetters 123. Wieso diese mit leeren Händen nach Hause fuhren.

Ein goldener Oktobertag sieht anders aus – die 123 Finisher beim Herbstcrosslauf in Grünbach hatten am Sonntag mit frostiger Kälte und einem unangenehmen Wind zu kämpfen. Das Gefühl ging eher in Richtung Winterlauf. Thomas Dietrich sagt: „Es war wegen dem Wind so kalt.“
