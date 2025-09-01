Radsport: Eichigter Ausnahmetalent führt sächsisches Team zum Deutschen Meistertitel

Gerry Horn ist nicht zu bremsen. Mit seinem sächsischen Team fuhr der 14-Jährige am Sonntag in Genthin allen anderen Landesvertretungen davon.

Der junge Radsportler Gerry Horn aus dem Eichigter Ortsteil Ebersbach ist mit der Sächsischen Mannschaft am Sonntag Deutscher Meister im Mannschaftszeitfahren der unter 15-Jährigen geworden. Angeführt vom 14- jährigen Ausnahmetalent aus dem Vogtland – Horn startet für das Team Bikestore Racing – fuhren Louis Bosniatzki (SC DHfK), Ben... Der junge Radsportler Gerry Horn aus dem Eichigter Ortsteil Ebersbach ist mit der Sächsischen Mannschaft am Sonntag Deutscher Meister im Mannschaftszeitfahren der unter 15-Jährigen geworden. Angeführt vom 14- jährigen Ausnahmetalent aus dem Vogtland – Horn startet für das Team Bikestore Racing – fuhren Louis Bosniatzki (SC DHfK), Ben...