Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gerry Horn (hinten, Dritter von links) und sein Team wurden Deutscher Meister.
Gerry Horn (hinten, Dritter von links) und sein Team wurden Deutscher Meister. Bild: privat
Gerry Horn (hinten, Dritter von links) und sein Team wurden Deutscher Meister.
Gerry Horn (hinten, Dritter von links) und sein Team wurden Deutscher Meister. Bild: privat
Oberes Vogtland
Radsport: Eichigter Ausnahmetalent führt sächsisches Team zum Deutschen Meistertitel
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gerry Horn ist nicht zu bremsen. Mit seinem sächsischen Team fuhr der 14-Jährige am Sonntag in Genthin allen anderen Landesvertretungen davon.

Der junge Radsportler Gerry Horn aus dem Eichigter Ortsteil Ebersbach ist mit der Sächsischen Mannschaft am Sonntag Deutscher Meister im Mannschaftszeitfahren der unter 15-Jährigen geworden. Angeführt vom 14- jährigen Ausnahmetalent aus dem Vogtland – Horn startet für das Team Bikestore Racing – fuhren Louis Bosniatzki (SC DHfK), Ben...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
15.07.2025
2 min.
Eichigter Radsporttalent dominiert bei der Oderrundfahrt
Gerry Horn bei der Siegerehrung in Frankfurt/Oder.
Gerry Horn ließ bei der 44. Auflage des Traditionswettbewerbs keine Zweifel am Sieg aufkommen. Der 14-Jährige knüpfte an seine Erfolge aus dem Vorjahr an.
Steffen Bandt
19.08.2025
2 min.
Radsport: Jungem Ebersbacher fehlen nur acht Sekunden zum Gesamtsieg
Auf Talentsichtung: Bernhard Eisel (Sportlicher Leiter des Teams Bora-hansgrohe/Mitte) mit Gerry Horn (links) und Georg Wartelsteiner.
Bei der internationalen Alpe-Adria-Tour fuhr das vogtländische Ausnahmetalent Gerry Horn auf Platz 2. Eine starke Leistung des jungen Vogtländers, der zwei von vier Etappen gewann.
Thomas Gräf
08:00 Uhr
3 min.
Teurer Führerschein: Sachsens Handwerker fordern jetzt staatlichen Zuschuss für Azubis
Ohne Führerschein geht für Auszubildende in Sachsen oft nichts.
Lange Wege zur Berufsschule, kaum günstige Unterkünfte vor Ort: Ohne Führerschein geht in Sachsen oft nichts. Doch die Kosten für die Pappe sind zuletzt stark gestiegen. Sachsens Handwerk fordert deshalb jetzt für Azubis einen Führerschein-Zuschuss vom Staat.
Jürgen Becker
08:00 Uhr
2 min.
Arbeitsuchendmeldung möglichst zügig erledigen
Die rechtzeitige Arbeitsuchendmeldung sichert den Anspruch auf Arbeitslosengeld.
Ihnen wurde gekündigt oder Ihr befristeter Vertrag ist ausgelaufen? Denken Sie daran, sich möglichst bald arbeitsuchend zu melden. Wer zu spät ist, dem kann Geld durch die Lappen gehen.
Mehr Artikel