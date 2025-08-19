Radsport: Jungem Ebersbacher fehlen nur acht Sekunden zum Gesamtsieg

Bei der internationalen Alpe-Adria-Tour fuhr das vogtländische Ausnahmetalent Gerry Horn auf Platz 2. Eine starke Leistung des jungen Vogtländers, der zwei von vier Etappen gewann.

Mit einem Podestplatz bei der internationalen Alpe-Adria-Tour der Radsportler am letzten Wochenende in Kärnten in Österreich hat der 14-jährige Gymnasiast Gerry Horn aus dem Eichigter Ortsteil Ebersbach erneut Akzente gesetzt. Zwei Siege und zwei zweite Plätze aus vier Etappen und damit Platz 2 mit acht Sekunden Rückstand im Gesamtklassement...