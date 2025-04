Reichenbacher FC beendet Niederlagenserie mit Unentschieden gegen Zwickau, tritt aber in der Tabelle weiter auf der Stelle

Vom Duell gegen den mittlerweile Tabellenletzten haben sich nicht nur die Fans des RFC mehr versprochen. Wieso Coach Carlo Kästner dennoch mit dem 1:1 leben kann.

Ist das Glas nun halbleer oder halbvoll? Der Reichenbacher FC beendete zwar mit dem 1:1 im „Evergreen“ gegen Lok Zwickau, die erstmals in der Sachsenliga am Wasserturm gastierten, seine Niederlagenserie von vier Partien, tritt aber in der Tabelle auf der Stelle. Was auch für den angereisten Vorletzten zutrifft, der bereits sechs Spiele nicht...