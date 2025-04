Reichenbacher FC ein letztes Mal in der Landeshauptstadt: Gegner SC Borea empfängt die Sorgenkinder gern

Ein Punkt kann den RFC am Samstag über dem Strich halten. Doch der ungewohnte Kunstrasen in Dresden hat seine ganz speziellen Tücken.

Nach sieben sieglosen Spielen in Folge hat der Reichenbacher FC durch das 2:1 im letzten Auswärtsmatch in Pirna-Copitz und dem Heim-Unentschieden gegen Markranstädt (0:0) den Turnaround in der Fußball-Sachsenliga geschafft. Nun geht es für Mannschaft, die aktuell mit 20 Zählern noch auf Rang 12 verweilt, in den Endspurt Richtung...