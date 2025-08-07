Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zugang Manuel Strobel (links/hier gegen Oberlungwitz) traf in Irfersgrün doppelt für den RFC.
Zugang Manuel Strobel (links/hier gegen Oberlungwitz) traf in Irfersgrün doppelt für den RFC. Bild: Olaf Meinhardt
Zugang Manuel Strobel (links/hier gegen Oberlungwitz) traf in Irfersgrün doppelt für den RFC.
Zugang Manuel Strobel (links/hier gegen Oberlungwitz) traf in Irfersgrün doppelt für den RFC. Bild: Olaf Meinhardt
Auerbach
Reichenbacher FC mit harter Nuss zum Auftakt: Top-Favorit Stahl Riesa zu Gast
Von Olaf Meinhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Sonntag gastiert die BSG Stahl Riesa am Wasserturm. Dort gab es in diesem Jahr noch keinen Heimsieg. Klappt es diesmal?

Der Reichenbacher Auftaktgegner in der Fußball-Sachsenliga könnte nicht schwerer sein: Dennoch wollen die Männer von RFC-Trainer Carlo Kästner am Sonntag ab 14 Uhr zu Hause gegen den Vorjahresvierten BSG Stahl Riesa gleich zwei Negativserien beenden. Zum einen soll endlich wieder ein Meisterschafts-Heimdreier her. Es wäre der erste in diesem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.07.2025
2 min.
Reichenbacher FC siegt gegen Lichtenstein: Wieso der Coach den Gegner trotzdem sehr lobte
RFC-Neuzugang Chris Ben Giesel (links), hier gegen Gera, brillierte gegen Lichtenstein mit einem Doppelschlag.
Spannung bis zur Schlussphase: Der RFC bezwang den SSV mit 2:0 (0:0). Neuzugang Chris Ben Giesel brilliert mit zwei späten Toren.
Olaf Meinhardt
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
04.08.2025
3 min.
Kurz vor dem Saisonstart in der Fußball-Sachsenliga: Appetit, Mut und Optimismus beim Reichenbacher FC
RFC-Neuzugang Manuel Strobel (am Ball) sorgte in der Schlussphase gegen den OSV für die Vorentscheidung und traf zum 3:1.
Dem RFC ist sowohl im Testspiel gegen Fortuna Plauen als auch gegen den Oberlungwitzer SV ein 4:1-Sieg gelungen. Vor dem Ligastart am Sonntag gibt es jetzt noch einen spontanen Termin.
Olaf Meinhardt
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
Mehr Artikel