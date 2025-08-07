Reichenbacher FC mit harter Nuss zum Auftakt: Top-Favorit Stahl Riesa zu Gast

Am Sonntag gastiert die BSG Stahl Riesa am Wasserturm. Dort gab es in diesem Jahr noch keinen Heimsieg. Klappt es diesmal?

Der Reichenbacher Auftaktgegner in der Fußball-Sachsenliga könnte nicht schwerer sein: Dennoch wollen die Männer von RFC-Trainer Carlo Kästner am Sonntag ab 14 Uhr zu Hause gegen den Vorjahresvierten BSG Stahl Riesa gleich zwei Negativserien beenden. Zum einen soll endlich wieder ein Meisterschafts-Heimdreier her. Es wäre der erste in diesem...