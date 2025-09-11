Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Symbolbild: Reichenbacher Stadion am Wasserturm
Reichenbach
Reichenbacher FC trifft auf die SG Handwerk Rabenstein – Ein Aufstiegskandidat?
Von Olaf Meinhardt
Die Sachsenliga-Fußballer vom Wasserturm können sich noch gut an das letzte Auswärtsspiel gegen den Vorjahres-Vizemeister erinnern. Damals kämpfte der RFC gegen den Abstieg, gewann aber trotzdem.

Mit einem wirklich positiven Gefühl kehrt Fußball-Sachsenligist Reichenbacher FC nach dem vergangenen Pokalwochenende ins Punktspielgeschehen zurück. Drei Pflichtspielsiege landete er zuletzt, nachdem er seine Auftaktheimpleite gegen Stahl Riesa (1:4) durch zwei volle Erfolge gegen Eutritzsch (1:0) und den SC Borea (4:0) ausbügelte. Obendrein...
